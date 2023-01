Women: le convocate di Cincotta per la sfida con il Milan

Nuova vigilia di campionato per la Sampdoria Women. Domani, sabato, le blucerchiate ospiteranno al “3 Campanili” di Bogliasco il Milan, nel match valido per la 14.a giornata di Serie A Femminile (ore 12.30, diretta TIMVISION). In vista della sfida con le rossonere Antonio Cincotta ha convocato 20 ragazze. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Brunelli, Fabiano, Odden.

Difensori: Giordano, Oliviero, Panzeri, Pettenuzzo, Pisani.

Centrocampisti: Čonč, Cuschieri, Fallico, Prugna, Re, Rincón, Seghir, Taleb.

Attaccanti: Cedeño, Gago, Lopez, Tarenzi.