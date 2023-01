Samp Women sconfitta: al “3 Campanili” si impone il Milan

Nuovamente a digiuno di punti la Sampdoria Women che al “3 Campanili” è superata dal Milan (0-3). Avvio complicato per le nostre che dopo pochi minuti incassano il vantaggio rossonero: al 5′ su situazione di corner Mesjasz è ben appostata sul secondo palo ed incrocia. Al 12′ è Thomas ad impensierire Odden con un lob che si spegne di poco alto sopra la traversa. Il primo squillo blucerchiato si verifica al 21′ con una conclusione potente ma imprecisa di Čonč. Attento e reattivo l’estremo doriano alla mezz’ora su un tentativo da posizione ravvicinata di Piemonte. La pressione avversaria non ci consente di impostare con libertà e al 34′ un break di Bergamaschi costa caro a Panzeri che la stende in area: dagli undici metri Asllani è fredda e permette al Milan di andare al riposo sopra di due. Rientriamo con maggior piglio e col passare dei minuti alziamo sensibilmente il nostro baricentro. Ci procuriamo una ghiotta chance per accorciare le distanze al 32′ su calcio piazzato con Rincón che di potenza chiama in causa il numero uno rossonero. Continuiamo ad attaccare a testa bassa ma nel momento di massima spinta le avversarie la chiudono al 43′ con Bergamaschi che si incunea in area ed infila Odden.

Sampdoria 0

Milan 3

Reti: p.t. 5′ Mesjasz, 34′ Asllani rig.; s.t. 43′ Bergamaschi.

Sampdoria (4-3-3): Odden; Panzeri (13′ s.t. Giordano), Pettenuzzo, Pisani, Oliviero; Prugna (34′ s.t. Re), Čonč (13′ s.t. Rincón), Fallico; Cuschieri (1′ s.t. Gago), Tarenzi (13′ s.t. Lopez), Cedeño.

A disposizione: Fabiano, Brunelli, Seghir, Taleb.

Allenatore: Cincotta.

Milan (4-2-3-1): Giuliani; Guagni (44′ s.t. Soffia), Mesjasz, Fusetti (44′ s.t. Nouwen), Vigilucci (44′ s.t. Andersen); Mascarello, Adami (35′ s.t. Grimshaw); Thomas, Asllani (22′ s.t. Dubcová K.), Bergamaschi; Piemonte.

A disposizione: Fedele, Babb, Carage, Dubcová M.

Allenatore: Ganz.

Arbitro: Ancora di Roma 1.

Assistenti: Singh di Macerata e Rinaldi di Pisa.

Quarto ufficiale: Faye di Brescia.

Note: ammonite all’8′ s.t. Oliviero, al 42′ s.t. Vigilucci per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.

