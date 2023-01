Women: le convocate di Cincotta per Samp-Inter di Coppa Italia

A distanza di pochi giorni dalla sconfitta col Milan in campionato, la Sampdoria Women è già pronta per tornare in campo. Domani infatti, mercoledì, le blucerchiate ospiteranno al “3 Campanili” di Bogliasco l’Inter, nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile (ore 14.30, diretta TIMVISION). In vista della sfida con le nerazzurre Antonio Cincotta ha diramato la lista delle 21 convocate. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Brunelli, Fabiano, Odden.

Difensori: De Rita, Giordano, Panzeri, Pettenuzzo, Pisani, Oliviero.

Centrocampisti: Čonč, Cuschieri, Fallico, Prugna, Re, Regazzoli, Rincón, Seghir.

Attaccanti: Cedeño, Gago, Lopez, Tarenzi.