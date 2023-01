Mazzocchi con l’Italia Under 16 al Torneo di Sviluppo UEFA

La blucerchiata Giulia Mazzocchi vestirà nuovamente l’azzurro. Il portiere della Sampdoria Femminile U17 farà infatti parte delle 20 ragazze selezionate dal tecnico dell’Italia Under 16 Viviana Schiavi per il Torneo di Sviluppo UEFA, in programma dall’1 al 6 febbraio a Vila Real de Santo Antonio (Portogallo).

1.a Paesi Bassi-Italia (mercoledì 1 febbraio, ore 14.00)

2.a Germania-Italia (venerdì 3 febbraio, ore 14.00)

3.a Italia-Inghilterra (lunedì 6 febbraio, ore 11.00)