Women: le convocate di Cincotta per la sfida con la Juventus

Prosegue il tour de force della Sampdoria Women. Archiviata l’andata dei quarti di Coppa Italia con l’Inter, le blucerchiate tornano a concentrarsi sul campionato. Domani, domenica, le ragazze di Cincotta scenderanno in campo allo “Juventus Training Center” di Vinovo per affrontare la Juventus (ore 12.30, diretta TIMVISION). Per la sfida valida quale 15.a giornata di Serie A Femminile TIM, il tecnico doriano ha convocato 20 ragazze. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Fabiano, Odden, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Panzeri, Pettenuzzo, Pisani.

Centrocampisti: Čonč, Cuschieri, Fallico, Prugna, Re, Regazzoli, Seghir, Taleb.

Attaccanti: Cedeño, Lopez, Tarenzi.