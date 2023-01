Women: ripresa a Bogliasco in vista di Samp-Fiorentina

Ripresa degli allenamenti a Bogliasco per la Sampdoria Women che in mattinata ha iniziato a preparare il prossimo impegno con la Fiorentina, match valido quale 16.a giornata di Serie A Femminile e in programma sabato tra le mura amiche del “3 Campanili” (ore 12.30).

Indisponibili. Antonio Cincotta non ha potuto contare su Sara Baldi, Kelly Gago, Kirvil Odden, Elena Pisani, Yoreli Rincón, Valentina Soggiu, Giorgia Spinelli e Amanda Tampieri.