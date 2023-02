Women: le convocate di Cincotta per la sfida con la Fiorentina

La Sampdoria Women si appresta a scendere in campo col chiaro obiettivo di interrompere la striscia di risultati negativi. Domani, sabato, le blucerchiate ospiteranno al “3 Campanili” di Bogliasco la Fiorentina, nel match valido per la 16.a giornata di Serie A Femminile (ore 12.30, diretta TIMVISION). In vista della sfida con le viola, Antonio Cincotta ha diramato la lista delle 21 convocate. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Brunelli, Fabiano, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Lazzeri, Oliviero, Panzeri, Pettenuzzo, Pisani.

Centrocampisti: Čonč, Cuschieri, Fallico, Prugna, Re, Regazzoli.

Attaccanti: Bonfantini, Cedeño, Lopez, Tarenzi.