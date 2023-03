Il portiere blucerchiato Mazzocchi convocato dall’Italia Under 16

La blucerchiata Giulia Mazzocchi è stata nuovamente convocata in nazionale. Il portiere della Sampdoria Femminile U17 farà infatti parte delle 22 azzurre selezionate dal tecnico dell’Italia Under 16 Viviana Schiavi per una doppia amichevole con la Francia, in programma giovedì 9 (ore 16.00) e sabato 11 marzo (ore 11.30) all’“Hidalgo” di Saint-Gratien.