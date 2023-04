Women: i risultati delle blucerchiate impegnate in nazionale

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le blucerchiate convocate in nazionale.

Malta – Rachel Cuschieri

Amichevole: Estonia-Malta 1-2 (titolare ed in campo per l’intero arco dell’incontro)

Slovenia – Dominika Čonč

Amichevole: Slovenia-Romania 1-1 (titolare ed in campo per l’intero arco dell’incontro)

Amichevole: Belgio-Slovenia 2-2 (titolare ed in campo per l’intero arco dell’incontro)

Italia Under 23 – Agnese Bonfantini

Amichevole: Italia-Paesi Bassi 0-2 (titolare, sostituita al 70′)

Amichevole: Italia-Norvegia 1-2 (in panchina, subentrata al 62′ ed in gol al 73′)

Italia Under 23 – Michela Giordano

Amichevole: Italia-Paesi Bassi 0-2 (in panchina, subentrata all’88’)

Amichevole: Italia-Norvegia 1-2 (in panchina, subentrata al 62′)