Sampdoria Women: le convocate di Mango per il Pomigliano

Nuova vigilia di campionato per la Sampdoria Women di Salvatore Mango. Domani, domenica, le blucerchiate, reduci da due risultati utili consecutivi, torneranno a calcare il sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco per affrontare il Pomigliano (ore 12.30, diretta TIMVISION). In vista del match valido quale 5.a giornata della Poule Salvezza di Serie A Femminile, il tecnico doriano ha diramato la lista delle 20 convocate. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Fabiano, Odden, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Oliviero, Pettenuzzo, Pisani, Spinelli.

Centrocampisti: Čonč, Cuschieri, Prugna, Re, Regazzoli, Rincón.

Attaccanti: Baldi, Bonfantini, Gago, Tarenzi.