Samp Women: ripresa a Bogliasco in vista del match con il Sassuolo

La Sampdoria Women è tornata al lavoro. Le blucerchiate di Mango in mattinata si sono ritrovate a Bogliasco per iniziare a preparare il prossimo impegno con il Sassuolo, match valido quale 6.a giornata della Poule Salvezza di Serie A Femminile e in programma sabato tra le mura amiche del “3 Campanili” (ore 12.30). Lavoro differenziato per Agnese Bonfantini. Indisponibili Bianca Fallico e Stefania Tarenzi.

Intervento. Nel frattempo Vanessa Panzeri è stata sottoposta ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lesionato durante il match di andata con il Sassuolo. L’operazione è perfettamente riuscita e il difensore blucerchiato avvierà a breve l’iter riabilitativo del caso per la ripresa dell’attività agonistica.