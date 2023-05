Sampdoria Women: le convocate di Mango per il match con il Como

Obiettivo: ripartire. La sconfitta rimediata con il Sassuolo è già alle spalle e la Sampdoria Women vuole tornare a fare punti. Domani, domenica, le ragazze di Salvatore Mango scenderanno in campo al “Ferruccio” di Seregno per affrontare il Como. In vista del match valido quale 7.a giornata della Poule Salvezza di Serie A Femminile, il tecnico blucerchiato ha diramato la lista delle 20 convocate. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Fabiano, Odden, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Oliviero, Pettenuzzo, Pisani, Spinelli.

Centrocampisti: Čonč, Cuschieri, Mailia, Prugna, Re, Regazzoli, Rincón.

Attaccanti: Baldi, Bonfantini, Tarenzi.