Bercelli trascina la Nuova Zelanda ai Mondiali Under 20

Grandissima soddisfazione per la giovane centrocampista della Sampdoria Women Kiara Bercelli. La sua Nuova Zelanda si è aggiudicata la Oceania Football Confederation U-19 Women’s Championship e prenderà parte alla FIFA Under 20 Women’s World Cup 2024. Dopo aver dominato il Gruppo B, le ragazze di Leon Birnie hanno superato le Isole Salomone ai Quarti e le Isole Cook in Semifinale prima di imporsi con un sonoro 7-0 sulle Fiji all’ultimo atto. Prezioso il contributo di Bercelli che ha realizzato ben 5 reti e fornito 4 assist. Numeri straordinari per la classe 2005 blucerchiata che ha visto ripagati l’impegno e la determinazione nel raggiungere questo prestigioso risultato.