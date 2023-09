Women: le convocate di Mango per l’esordio con l’Inter

Finalmente si gioca. Torna il campionato di Serie A Femminile eBAY 2023/24 e la Sampdoria Women si prepara all’esordio con l’Inter (ore 18.00, diretta su Figc.it). Oggi pomeriggio, domenica, allo stadio “Piola” di Vercelli, che per questa prima parte di stagione ospiterà le gare casalinghe delle blucerchiate, andrà in scena la sfida con le nerazzurre, valida per la 1.a giornata. Sono 18 le blucerchiate convocate da Salvatore Mango per la sfida con le nerazzurre. Di seguito la lista completa.

Portieri: Karresma, Tampieri, Tonelli.

Difensori: De Rita, Heroum, Lazzeri, Marenco, Oliviero, Re.

Centrocampisti: Benoit, Cuschieri, Giordano, Grassi, Schatzer.

Attaccanti: Bragonzi, Rosignoli, Sena, Tarenzi.