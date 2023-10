Oliviero-gol, Pomigliano battuto: Samp Women avanti in Coppa Italia

Basta una rete alla Sampdoria di Mango per superare il Pomigliano nell’ottavo di finale di Coppa Italia Femminile e proseguire il cammino nella seconda competizione nazionale. Sul sintetico del “Liguori” di Torre del Greco, le blucerchiate partono con il piede premuto sull’accelleratore e già al 6′ trovano la rete decisiva con Oliviero che si accentra da sinistra e con il destro lascia partire una conclusione violenta che Gavillet non trattiene. La reazione delle granata di Contreras non si fa attendere ma la fase difensiva doriana è ordinata ed efficace e all’intervallo il parziale recita 0-1.

Vittoria. Al rientro in campo, le padrone di casa provano a forzare il ritmo, anche con l’inserimento di forze fresche dalla panchina, ma mister Mango risponde con un triplo cambio che ci permette di controbattere colpo su colpo. Karresma è provvidenziale al 18′, quando mantiene inviolata la nostra porta sul tentativo di Szymanowski, ed è bravissima al 38′ a fermare in uscita bassa Nambi all’altezza del dischetto del rigore. Sena al 40′ avrebbe l’ccasione per chiudere la contesa ma Gavillet riesce a sventare il pericolo. Nel finale difendiamo il fortino con le unghie e con i denti e, dopo sei minuti di recupero, possiamo finalmente alzare le braccia al cielo. Prima vittoria stagione che vale il pass per i quarti di finale, dove troveremo la vincente di ChievoVerona-Juventus.

Pomigliano 0

Sampdoria 1

Reti: p.t. 6′ Oliviero.

Pomigliano (4-4-1-1): Gavillet; Apicella, Battistini (15′ s.t. Harvey), Corrado, Fusini; Szymanowski, Rabot, Domi (1′ s.t. Nambi), Ippolito; Bourgouin (15′ s.t. Di Giammarino); Manca (1′ s.t. Martínez).

A disposizione: Buhigas, Caiazzo, Tengue, Ferrario, Novellino.

Allenatore: Contreras.

Sampdoria (4-3-1-2): Karresma; Giordano, Re, Marenco (10′ s.t. Pisani), Oliviero; Cuschieri (10′ s.t. Sondergaard), Schatzer, Huchet (43′ s.t. Lazzari), Battelani (10′ s.t. Benoit); Sena; Bragonzi (40′ s.t. Rosignoli).

A disposizione: Tampieri, De Rita, Grassi, Terenzi.

Allenatore: Mango.

Arbitro: Tropiano di Bari.

Assistenti: Grimaldi e Palermo di Bari.

Note: ammonite al 39′ p.t. Marenco, al 33′ Benoit per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 6′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in buone condizioni.