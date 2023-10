Women: gli impegni delle blucerchiate convocate in nazionale

Sono 6 le blucerchiate convocate dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni.

Malta – Rachel Cuschieri

UEFA Nations League – League C: Malta-Andorra (venerdì 27 ottobre, ore 20.00, “Centenary Stadium” di Ta’ Qali, Malta)

UEFA Nations League – League C: Andorra-Malta (martedì 31 ottobre, ore 19.00, “Estadi Comunal d’Andorra” di La Vella, Andorra)

Finlandia – Nora Heroum

UEFA Nations League – League B: Finlandia-Croazia (venerdì 27 ottobre, ore 18.45, “Bolt Arena” di Helsinki, Finlandia)

Uefa Nations League – League B: Croazia-Finlandia (martedì 31 ottobre, ore 18.00, “Šubićevac” di Sebenico, Croazia)

Italia Under 23 – Veronica Battelani, Asia Bragonzi, Michela Giordano

Amichevole: Italia-Inghilterra (giovedì 26 ottobre, ore 16.00, “Piola” di Vercelli)

Amichevole: Norvegia-Italia (lunedì 30 ottobre, ore 12.00, “Fram Stadion” di Larvik, Norvegia)

Italia Under 19 – Eva Schatzer

Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Ungheria-Italia (mercoledì 25 ottobre, ore 13.00, “Complexe Sportif Capitany” di Colomiers, Francia)

Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Italia-Irlanda del Nord (sabato 28 ottobre, ore 13.00, “Jean Verbeke” di Montauban, Francia)

Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Italia-Francia (martedì 31 ottobre, ore 17.00, “Complexe Sportif Capitany” di Colomiers, Francia)