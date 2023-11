Contro la violenza sulle donne: la Samp con il Centro Mascherona

Un incontro davvero molto sentito. Nella settimana della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne la Sampdoria Women ha ricevuto al “3 Campanili” di Bogliasco la visita di Manuela Caccioni, responsabile del Centro Antiviolenza Mascherona, punto d’ascolto genovese che ha come mission quella di aiutare le donne ad uscire da situazioni di abusi e maltrattamenti. Un rapporto che prosegue e si consolida, dopo aver devoluto al centro di piazza Colombo i proventi dell’asta delle divise speciali indossate durante Sampdoria-Cagliari della Serie A TIM 2020/21 in occasione dell’International Women Day.