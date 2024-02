Samp Women: il ct della Nazionale Soncin in visita

Visita azzurra per la Sampdoria Women. Il commissario tecnico della Nazionale Femminile Andrea Soncin impegnato, insieme al suo staff, nel tour delle società di Serie A, ha fatto tappa al “Boero” di Genova, dove nel pomeriggio era in programma un test in famiglia tra le blucerchiate di Salvatore Mango e la Primavera Femminile. L’allenatore ha incontrato il responsabile del Settore Femminile Marco Palmieri e lo stesso mister, scambiando alcune parole con le giocatrici: «State disputando una grande stagione, continuate così e in futuro quello che state facendo con la maglia della Sampdoria potreste farlo anche con quella dell’Italia», ha detto rivolgendosi alla squadra.