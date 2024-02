La Samp Women cade al “Ricci”: il Sassuolo vince 2-0

La Sampdoria Women cade al “Ricci”, superata 2-0 dal Sassuolo nella 18.a giornata, l’ultima della regular season, della Serie A Femminile eBay.

Parità. Primo tempo di alto livello, con le ragazze di mister Mango brave a rispondere colpo su colpo alle neroverdi di Piovani. Al 17′ Karresmaa è attenta sull’iniziativa di Kullashi, quindi è De Rita ad immolarsi al minuto 36′ su Missipo. Nel recupero, Sena calcia ad effetto sul palo più lontano ma Durand si supera e devia in angolo. All’intervallo, si torna in parità negli spogliatoi.

Salvezza. Al rientro in campo però le padrone di casa riescono a sbloccare la gara con Kullashi che all’8′ salta nello stretto Benoit e Re e con il destro calcia sotto la traversa, dove Karresmaa non arriva. Proviamo a riorganizzare le idee ma al 24′ capitoliamo per la seconda volta: piazzato dell’ex Prugna sul secondo palo dove Filangeri rimette il pallone al centro per Sabatino che di testa firma il raddoppio neroverde. Finisce così la regular season. Ora qualche giorno di stacco, per recuperare le energie, quindi s’inizierà a pensare alla Poule Salvezza.

Sassuolo 2

Sampdoria 0

Reti: s.t. 8′ Kullashi, 24′ Sabatino.

Sassuolo (4-3-1-2): Durand; Mella (1′ s.t. Simon), Filangeri, Plidrup, Philtjens; Pondini, Missipo (1′ s.t. Poje Mihelic), Prugna (37′ s.t. Tudisco); Kullashi; Clelland (22′ s.t. Passeri), Sabatino (37′ s.t. Sciabica).

A disposizione: Lonni, Kresche, Santoro, Monterubbiano.

Allenatore: Piovani.

Sampdoria (4-5-1): Karresmaa; Brustia, De Rita (1′ s.t. Marenco), Re, Oliviero; Giordano (22′ s.t. Battelani), Schatzer, Benoit (22′ s.t. Fallico), T. Della Peruta (12′ s.t. Baldi), Cuschieri (33′ s.t. Tarenzi); Sena.

A disposizione: Tampieri, V. Della Peruta, Heroum, Nagy, Battelani, Fallico.

Allenatore: Mango.

Arbitro: Luongo di Napoli.

Assistenti: Sbardella di Belluno e Storgato di Castelfranco Veneto.

Quarto Ufficiale: Copelli di Mantova.

Note: ammonita al 29′ p.t. Sena per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 3′ s.t.; spettatori circa 250; terreno di gioco in buone condizioni.