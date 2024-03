Academy: tris blucerchiato nelle giovanili dell’Italia Femminile

Tris blucerchiato nei test disputati dalle selezioni Under 17 e Under 16 dell’Italia.

Under 17. Doppio test amaro per l’Italia Under 17 di Jacopo Leandri, battuta 3-1 dalla Svizzera e 2-0 dalla Germania al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, nelle ultime due amichevoli che precedono il Round 2 di qualificazione agli Europei di categoria, in programma in Serbia a fine mese. Titolare in entrambe le gare il portiere blucerchiato Sabrina Nespolo.

Under 16. Soddisfazione anche per Ilaria Azzena e Aurora Bonacorsi, impegnate con l’Italia Under 16 del tecnico federale Marco Dessì nel doppio test con la Francia, giocate sullo stesso terreno di gioco a Tirrenia. Nella prima gara, terminata 2-2, le due blucerchiate sono subentrate nel corso della ripresa, mentre la seconda sfida (3-1 in favore delle transalpine) le ha viste scendere in campo dal primo minuto.