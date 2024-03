Women: gli impegni delle blucerchiate convocate in nazionale

Sono 6 le blucerchiate convocate dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni.

Malta – Rachel Cuschieri

Qualificazioni UEFA Women’s Euro 2025 – Lega B, Gruppo B3: Irlanda del Nord-Malta (venerdì 5 aprile, ore 20.00, “Windsor Park” di Belfast, Irlanda del Nord)

Qualificazioni UEFA Women’s Euro 2025 – Lega B, Gruppo B3: Malta-Portogallo (martedì 9 aprile, ore 18.30, “Centenary Stadium” di Ta’ Qali, Malta)

Finlandia – Nora Heroum

Qualificazioni UEFA Women’s Euro 2025 – Lega A, Gruppo A1: Norvegia-Finlandia (venerdì 5 aprile, ore 18.00, “Ullevaal Stadion” di Oslo, Norvegia)

Qualificazioni UEFA Women’s Euro 2025 – Lega A, Gruppo A1: Finlandia-Italia (martedì 9 aprile, ore 18.15, “Bolt Arena” di Helsinki, Finlandia)

Ungheria – Virag Nagy

Qualificazioni UEFA Women’s Euro 2025 – Lega B, Gruppo B1: Ungheria-Azerbaigian (venerdì 5 aprile, ore 17.45, “Szent Gellért Fórum” di Szeged, Ungheria)

Qualificazioni UEFA Women’s Euro 2025 – Lega B, Gruppo B1: Turchia-Ungheria (martedì 9 aprile, ore 19.00, “Pendik Stadyumu” di Istanbul, Turchia)

Italia – Elisabetta Oliviero

Qualificazioni UEFA Women’s Euro 2025 – Lega A, Gruppo A1: Italia-Paesi Bassi (venerdì 5 aprile, ore 18.15, “Marulla” di Cosenza)

Qualificazioni UEFA Women’s Euro 2025 – Lega A, Gruppo A1: Finlandia-Italia (martedì 9 aprile, ore 18.15, “Bolt Arena” di Helsinki, Finlandia)

Italia Under 23 – Michela Giordano

Amichevole: Italia-Francia (giovedì 4 aprile, ore 15.30, Centro Tecnico Federale di Coverciano, Firenze)

Italia Under 19 – Eva Schatzer

UEFA Women’s Under 19 Championship 2024 – Round 2: Portogallo-Italia (mercoledì 3 aprile, ore 19.00, “Estádio de Honra” di Oeiras, Portogallo)

UEFA Women’s Under 19 Championship 2024 – Round 2: Italia-Svizzera (sabato 6 aprile, ore 19.00, “Estádio di Real” di Queluz, Portogallo)

UEFA Women’s Under 19 Championship 2024 – Round 2: Italia-Inghilterra (mercoledì 9 aprile, ore 19.00, “Estádio di Real” di Queluz, Portogallo)