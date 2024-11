Women: gli impegni delle blucerchiate convocate in nazionale

Sono 4 le blucerchiate convocate dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni.

Finlandia – Nora Heroum

Qualificazioni UEFA Women’s Euro 2025 – Lega A, Gruppo A1: Scozia-Finlandia (venerdì 29 novembre, ore 20.35, “Easter Road Stadium” di Edimburgo, Scozia)

Qualificazioni UEFA Women’s Euro 2025 – Lega A, Gruppo A1: Finlandia-Scozia (martedì 3 dicembre, ore 18.15, “HFS” di Helsinki, Finlandia)

Italia Under 23 – Nicole Arcangeli e Victoria Della Peruta

Amichevole: Italia-Belgio (giovedì 28 novembre, ore 14.30, stadio “Ferruccio Valcareggi” di Coverciano)

Italia Under 19 – Giada Pellegrino Cimò

Uefa Women’s Under 19 Championship: Italia-Polonia (mercoledì 27 novembre, ore 12.00, “MOSiR Stadium” di Brzeg, Polonia)

Uefa Women’s Under 19 Championship: Inghilterra-Italia (sabato 30 novembre, ore 13.00, “MOSiR Stadium” di Brzeg, Polonia)

Uefa Women’s Under 19 Championship: Turchia-Italia (martedì 3 dicembre, ore 13.00, stadio “Miejski” di Nysa, Polonia)