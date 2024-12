Samp Women: i risultati e le presenze delle nazionali

I risultati delle gare che hanno visto impegnati le blucerchiate convocate in nazionale.

Finlandia – Nora Heroum

Qualificazioni UEFA Women’s Euro 2025 – Lega A, Gruppo A1: Scozia-Finlandia 0-0 (in panchina)

Qualificazioni UEFA Women’s Euro 2025 – Lega A, Gruppo A1: Finlandia-Scozia 2-0 (in panchina)

Italia Under 23 – Nicole Arcangeli e Victoria Della Peruta

Amichevole: Italia-Belgio 1-1 (Arcangeli in panchina, Della Peruta subentrata al 60′)

Italia Under 19 – Giada Pellegrino Cimò

Uefa Women’s Under 19 Championship: Italia-Polonia 2-1 (titolare, a segno al 4′ e sostituita all’89’)

Uefa Women’s Under 19 Championship: Inghilterra-Italia 1-0 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Uefa Women’s Under 19 Championship: Turchia-Italia 0-10 (titolare e sostituita al 46′)