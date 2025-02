Women: diciannove le convocate per Roma-Sampdoria

Dopo aver messo a punto gli ultimi dettagli in vista della sfida con la Roma, in programma domani, sabato, allo stadio “Tre Fontane” (ore 15.45) e valida quale 17.a giornata della Serie A Femminile 2024/25, Stefano Castiglione ha reso nota la lista delle 19 convocate per la Sampdoria Women. Nel dettaglio l’elenco completo delle blucerchiate.

Portieri: Nespolo, Tampieri.

Difensori: Bertucci, Heroum, Nano, Panzeri, Pisani, Pittaccio, Re, Zilli.

Centrocampisti: Bercelli, Colombo, Fallico, Llopis, Pellegrino.

Attaccanti: Arcangeli, Baldi, Burbassi, Della Peruta.