Ripresa immediata in ottica-Fiorentina, domenica mattutino

Qualche ora di stacco e poi la Sampdoria tornerà in campo per iniziare a preparare la trasferta di Firenze. Roberto D’Aversa ha dato appuntamento alla squadra domani, domenica, per una seduta mattutina. Alla ripresa verranno valutate le condizioni di Alex Ferrari, uscito anzitempo dalla gara con l’Hellas Verona.