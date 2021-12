D’Aversa: «Continuità e soddisfazioni, andiamo avanti in Coppa»

La Sampdoria va agli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa, grazie ad una prestazione molto convincente con il Torino, proprio l’avversaria che un mese e mezzo fa portò Roberto D’Aversa a chiedere al gruppo di resettare e fare un cambio di marcia. Adesso il Doria sembra proprio un’altra squadra. «Sono soddisfatto del risultato e della prestazione dei ragazzi – dice il mister a fine gara -, abbiamo meritato la vittoria. Tutti quelli che fino ad ora hanno giocato meno mi hanno dimostrato che posso fidarmi di loro. Falcone e gli altri si sono fatti trovare pronti, mostrando il loro valore».

Passione. Agli incidenti di percorso, i blucerchiati sembrano avere ormai rimediato, come spiega il tecnico abruzzese: «Il nostro campionato è ripartito da Salerno, da allora abbiamo dato continuità, anche grazie al recupero di alcuni giocatori che a lungo sono stati fuori. In Italia, per qualunque obiettivo si giochi, è necessario essere compatti e prendere pochi gol, migliorando la difesa: se facciamo così, possiamo giocarcela con chiunque. Nelle prossime due partite casalinghe, con Venezia e Cagliari, spero che allo stadio possa esserci più pubblico, perché nel derby abbiamo visto quanto sia importante avere con noi i nostri tifosi. Sono passionali e trasmettono la loro passione ai ragazzi quando c’è da fare qualcosa di più. A gennaio andremo a giocarci gli ottavi con la Juventus, detentrice del trofeo».