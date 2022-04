Sabiri segna, Audero para: la Samp si prende il derby

Per il match report completo della sfida tra blucerchiati e rossoblù clicca qui.

Sampdoria 1

Genoa 0

Reti: p.t. 26′ Sabiri.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Ekdal; Candreva (38′ s.t. Conti), Thorsby, Sensi (23′ s.t. Vieira), Sabiri (42′ s.t. Quagliarella); Caputo.

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Supriaha, Askildsen, Yoshida, Magnani, Murru, Damsgaard, Trimboli.

Allenatore: Giampaolo.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez (1′ s.t. Criscito); Badelj, Sturaro (40′ p.t. Portanova); Ekuban (11′ s.t. Gudmundsson), Galdames (28′ s.t. Yeboah), Amiri (11′ s.t. Melegoni); Destro.

A disposizione: Semper, Vodisek, Masiello, Calafiori, Ghiglione, Hernani, Hefti.

Allenatore: Blessin.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Assistenti: Paganessi di Bergamo e Colarossi di Roma 2.

Quarto ufficiale: Ayroldi di Molfetta.

VAR: Irrati di Pistoia.

AVAR: Colombo di Como.

Note: ammoniti al 32′ p.t. Audero per proteste, al 6′ s.t. Candreva, al 46′ s.t. Gudmundsson, al 51′ s.t. Ferrari per gioco scorretto; recupero 3′ p.t. e 6′ s.t.; abbonati 9.066 (rateo 116.501 euro), paganti 21.070 (incasso 640.341 euro); terreno di gioco in buone condizioni.