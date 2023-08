Allenamento sotto la pioggia, martedì conferenza di Pirlo

Allenamento sotto la pioggia per la Sampdoria, alle prese con la preparazione alla sfida con il Venezia, in programma mercoledì sera al “Ferraris” (ore 20.30). Attivazione, esercitazioni tattiche e partitella: questo il menù della mattinata che ha visto allenarsi regolarmente in gruppo Marco Delle Monache, Stefano Girelli e Ronaldo Vieira. Domani, martedì, la squadra si ritroverà per una seduta pomeridiana, preceduta dalla conferenza stampa della vigilia di Andrea Pirlo (ore 16.00).