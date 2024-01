Gli episodi condannano la Samp, tris del Parma al “Ferraris”

Per il match report completo della sfida tra blucerchiati e gialloblù clicca qui.

Sampdoria 0

Parma 3

Reti: p.t. 41′ Man, 44′ Mihaila; s.t. 25′ Estévez.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic (15′ s.t. Álvarez), Ghilardi, González, Murru (15′ s.t. Barreca); Ricci (15′ s.t. Askildsen), Yepes, Giordano; Depaoli, Verre; De Luca (32′ s.t. Ntanda).

A disposizione: Ravaglia, Panada, La Gumina, Girelli, Costantino, F. Conti, Leonardi, Delle Monache.

Allenatore: Pirlo.

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Osorio, Balogh, Di Chiara; Estévez, Sohm (29′ s.t. Hernani); Man (40′ s.t. Partipilo), Bernabé (40′ s.t. Cyprien), Mihaila (22′ s.t. Benedyczak); Bonny (22′ s.t. Charpentier).

A disposizione: Turk, Corvi, Colak, Hainaut, Camara, Coulibaly, Circati.

Allenatore: Pecchia.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Assistenti: Costanzo di Orvieto e Di Monte di Chieti.

Quarto ufficiale: Crezzini di Siena.

VAR: Abbattista di Molfetta.

AVAR: S. Longo di Paola.

Note: ammoniti al 29′ s.t. Verre per gioco scorretto, al 33′ s.t. Chichizola per comportamento non regolamentare; recupero 3’p.t., 3′ s.t.; abbonati 18.229 (rateo 200.234 euro), paganti 3.475 (incasso 56.643,00 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.