Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Cosenza-Samp

Archiviata la sfida con il Brescia, Andrea Pirlo e staff hanno programmato una ripresa immediata al “Mugnaini” di Bogliasco. Domattina, domenica, si tornerà subito in campo infatti in vista della trasferta di Cosenza, in programma al “San Vito-Gigi Marulla” venerdì 23 febbraio (ore 20.30).