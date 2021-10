Women: gli impegni delle blucerchiate convocate in nazionale

Sono sei le blucerchiate convocate dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni.

Finlandia– Anna Auvinen

Qualificazioni FIFA Women’s World Cup 2023, Gruppo A: Georgia-Finlandia (giovedì 21 ottobre, ore 17.00, “Mikheil Meskhi” di Tbilisi)

Qualificazioni FIFA Women’s World Cup 2023, Gruppo A: Finlandia-Irlanda (martedì 26 ottobre, ore 17.15, “Olympiastadion” di Helsinki)

Marocco – Sabah Seghir

Amichevole: Spagna-Marocco (giovedì 21 ottobre, ore 20:00, “Príncipe Felipe” di Cáceres)

Romania – Cristina Carp

Qualificazioni FIFA Women’s World Cup 2023, Gruppo G: Svizzera-Romania (venerdì 22 ottobre, ore 19.00, “Letzigrund” di Zurigo)

Italia Under 23 – Bianca Fallico e Michela Giordano

Amichevole: Italia-Spagna (giovedì 21 ottobre, ore 15.30, Centro Tecnico Federale di Coverciano)

Amichevole: Paesi Bassi-Italia (lunedì 25 ottobre, ore 18.45, “Yanmar Stadium” di Almere)

Italia Under 19 – Letizia Musolino

Qualificazioni Campionato Europeo Under 19 di calcio femminile UEFA, 1°fase: Polonia-Italia (mercoledì 20 ottobre, ore 15.00, “Stadio di Monteortone” di Abano Terme)

Qualificazioni Campionato Europeo Under 19 di calcio femminile UEFA, 1°fase: Italia-Azerbaigian (sabato 23 ottobre, ore 14.00, “Stadio Comunale” di Caldiero)

Qualificazioni Campionato Europeo Under 19 di calcio femminile UEFA, 1°fase: Italia-Norvegia (martedì 26 ottobre, ore 15.00, “Stadio di Monteortone” di Abano Terme)