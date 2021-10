Women: i risultati delle blucerchiate impegnate in nazionale

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le blucerchiate convocate in nazionale.

Finlandia– Anna Auvinen

Qualificazioni FIFA Women’s World Cup 2023, Gruppo A: Georgia-Finlandia 0-3 (in panchina)

Qualificazioni FIFA Women’s World Cup 2023, Gruppo A: Finlandia-Irlanda 1-2 (in panchina)

Marocco – Sabah Seghir

Amichevole: Spagna-Marocco 3-0 (titolare, sostituita all’83’)

Amichevole: Atletico Madrid-Marocco 0-1 (in tribuna)

Romania – Cristina Carp

Qualificazioni FIFA Women’s World Cup 2023, Gruppo G: Svizzera-Romania 2-0 (in panchina, subentrata al 60′)

Italia Under 23 – Bianca Fallico

Amichevole: Italia-Spagna 1-4 (in panchina)

Amichevole: Paesi Bassi-Italia 6-0 (in panchina, subentrata all’80’)

Italia Under 23 – Michela Giordano

Amichevole: Italia-Spagna 1-4 (in panchina)

Amichevole: Paesi Bassi-Italia 6-0 (in panchina, subentrata al 70′)

Italia Under 19 – Letizia Musolino

Qualificazioni UEFA European Women’s Under-19 Championship, 1°fase: Polonia-Italia 4-0 (in panchina)

Qualificazioni UEFA European Women’s Under-19 Championship, 1°fase: Italia-Azerbaigian 9-0 (titolare, sostituita al 67′)

Qualificazioni UEFA European Women’s Under-19 Championship, 1°fase: Italia-Norvegia 1-1 (in tribuna)