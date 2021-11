Sampdoria Women: ripresa dei lavori a Bogliasco

Ripresa degli allenamenti in casa Sampdoria Women. Dopo l’esordio di sabato in Coppa Italia Femminile con la Torres, le blucerchiate sono ritornate al lavoro al “3 Campanili” di Bogliasco, in vista del prossimo impegno di campionato con la Roma, in programma domenica 5 dicembre al “Garrone” (ore 12.30, diretta TIMVISION).

Sosta. Il gruppo, orfano delle convocate in nazionale – Anna Auvinen, Alice Berti, Cristina Carp e Michela Giordano -, ha svolto una seduta mattutina sotto la direzione di Antonio Cincotta e del suo staff tecnico. Ancora indisponibili Elena Pisani e Cecilia Re; lavoro differenziato per Ana Lucía Martínez, Sabah Seghir e Florin Wagner.