Samp Women: la ripresa a Bogliasco in ottica-Lazio

Il conto alla rovescia è terminato: riparte la Serie A TIMVISION. Dopo un giorno di riposo, la Sampdoria Women ha ripreso gli allenamenti a Bogliasco in vista del primo impegno ufficiale del 2022. La gara, in programma sabato (ore 14.30, diretta TIMVISION) e valevole quale 12.a giornata di campionato, vedrà le blucerchiate affrontare la Lazio al “Garrone”, che sarà accessibile esclusivamente agli addetti ai lavori.

Ripresa. La squadra si è ritrovata in mattinata al “3 Campanili” e ha svolto una seduta mattutina. Buone notizie per Antonio Cincotta: Amanda Tampieri e Stefania Tarenzi sono risultate negative al controllo con test diagnostico per Coronavirus-COVID-19 e si sono regolarmente riunite al gruppo.