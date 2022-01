Samp Women: stop al “Vismara”, il Milan s’impone

Dopo due vittorie consecutive, la Sampdoria Women cade al “Vismara”. La squadra di Cincotta si arrende a un Milan travolgente. A determinare il 4-0 finale sono state le reti di Bergamaschi e Piemonte e la doppietta di Thomas. Nonostante la sconfitta, le blucerchiate confermano il sesto posto in classifica.

Assalto. Sin dai primi minuti di gioco, la Samp prova a resistere all’assalto rossonero. Al 10’ il Milan è subito pericoloso con una doppia occasione, ma è brava Tampieri a non farsi sorprendere dal sinistro di Thomas e dal destro di Grimshaw; dal successivo angolo, Codina non centra di un soffio lo specchio della porta. Al 15’ rossonere ancora all’attacco: Piemonte va vicina al vantaggio ma la Samp si salva, ancora grazie alla pronta opposizione di Tampieri. Poi il Milan sale in cattedra e prende il largo. Thomas la sblocca, al 21′, raccogliendo di testa un cross di Guagni. Dieci minuti più tardi, è ancora Guagni a servire il pallone giusto per il raddoppio di Bergamaschi, sempre di testa. Infine, al 34′, arriva il terzo assist della numero 37 rossonera, questa volta per l’incornata di Piemonte. Nei minuti finali, Seghir prova ad accorciare le distanze con un sinistro dalla distanza, ma il pallone termina sopra la traversa: si va negli spogliatoi con le doriane in triplo svantaggio.

Resa. Nella ripresa la squadra di Ganz continua a insidiare la difesa blucerchiata, sfiorando il poker: prima, al 20′, con la traversa colpita da Codina; poi, al 23′, con la deviazione di Bergamaschi neutralizzata in due tempi dalla numero 1 blucerchiata. La Samp prova a reagire al 24′ con con una conclusione dalla distanza di Fallico, ma Giuliani smanaccia in qualche modo il destro preciso della centrocampista. Nei minuti successivi si fanno vedere anche Tarenzi ed Helmvall, tuttavia entrambe le conclusioni non riescono a impensierire l’estremo difensore rossonero. Dopo la traversa colpita da Longo al 40′, il Milan cerca e trova il poker: Thomas in pieno recupero non sbaglia di fronte a Tampieri e insacca il definitivo 4-0. Giornata da dimenticare per le blucerchiate, che proveranno a riscattarsi già domenica prossima, ancora contro le rossonere, nel match di andata dei quarti di Coppa Italia Socios.

Milan 4

Sampdoria 0

Reti: p.t 21′ Thomas, 31′ Bergamaschi, 34′ Piemonte; s.t. 47′ Thomas.

Milan (3-4-3): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Guagni, Adami, Grimshaw (42′ s.t. Selimhodzic), Tucceri Cimini (24′ s.t. Longo); Thomas, Piemonte (40′ s.t. Stapelfeldt), Bergamaschi (24′ s.t. Andersen).

A disposizione: Fedele, Babb, Kirschstein, Miotto, Cortesi.

Allenatore: Ganz.

Sampdoria (3-5-2): Tampieri; Auvinen, Spinelli, Pisani (15′ s.t. Helmvall); Novellino (1′ s.t. Rizza), Fallico, Wagner, Seghir (15′ s.t. Martinovic), Giordano; Martínez (36′ s.t. Berti), Tarenzi.

A disposizione: Brunelli, Boglioni, Rincón, Bursi, Battelani.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Mirabella di Napoli.

Assistenti: Piazzini di Prato e Peloso di Nichelino.

Quarto ufficiale: Selvatici di Rovigo.

Note: ammonita Adami al 46′ s.t.; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.

Per il match report completo della sfida tra rossonere e blucerchiate clicca qui.