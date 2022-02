Women: ripresa al “Garrone”, sabato c’è Samp-Sassuolo

Inizia la preparazione in ottica-Sassuolo. Archiviata la sconfitta in Coppa con il Milan, la Sampdoria Women è ritornata al lavoro in vista del prossimo match di Serie A TIMVISION, in programma sabato al “Garrone” (ore 14.30), che vedrà le blucerchiate sfidare le neroverdi nell’incontro valevole quale 14.a giornata del massimo campionato femminile.

Ripresa. In mattinata la squadra di Antonio Cincotta si è ritrovata a Bogliasco per la prima di una serie di sedute mattutine in agenda questa settimana. Prosegue il percorso di recupero di Cecilia Re; indisponibili Alice Berti e Amanda Tampieri.