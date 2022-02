Auvinen convocata dalla Finlandia per il Tournoi de France 2022

La Finlandia chiama Anna Auvinen per la terza edizione del Tournoi de France, competizione organizzata dalla Federazione calcistica francese. La centrale difensiva della Sampdoria Women è stata convocata dal commissario tecnico Anna Signeul per le tre sfide in programma con Francia (mercoledì 16 febbraio, ore 21.10, “Stade Océane” di Le Havre), Olanda (sabato 19 febbraio, ore 18.00, “Stade Océane” di Le Havre) e Brasile (martedì 22 febbraio, ore 18.30, “Stade Michel-d’Ornano” di Caen), al termine delle quali sarà eletta la squadra vincitrice del torneo.