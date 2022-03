Women, ripresa a Bogliasco: sabato c’è Samp-Fiorentina

Ripresa a Bogliasco per la Sampdoria Women. Dopo un giorno di riposo, questa mattina le blucerchiate si sono ritrovate al “3 Campanili” per la ripresa degli allenamenti in vista della prossima sfida con la Fiorentina, 16.a giornata di Serie A TIMVISION, in programma sabato (ore 12.30) tra le mura amiche del “Garrone”.

Ripresa. Tarenzi e compagne hanno svolto oggi la prima di una serie di sedute mattutine in agenda questa settimana. Ancora indisponibili Sabah Seghir e Valentina Soggiu; allenamento personalizzato per Cecilia Re, che continua il suo percorso individuale di recupero.