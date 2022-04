Samp Women: ultime sedute a Bogliasco prima di Pasqua

Con il campionato fermo per la sosta dedicata alle nazionali, la Sampdoria Women si è ritrovata in mattinata al “3 Campanili” di Bogliasco per svolgere la prima delle due sedute in programma prima della pausa pasquale. Il prossimo impegno ufficiale è fissato a sabato 23 aprile, quando le blucerchiate ospiteranno al “Garrone” l’Empoli Ladies.

Nazionali. Ancora assenti le blucerchiate impegnate con le rispettive selezioni – Anna Auvinen, Alice Berti, Dominika Čonč, Michela Giordano e Sabah Seghir. Hanno svolto un lavoro differenziato Giulia Bursi, Bianca Fallico e Debora Novellino; ancora indisponibile Valentina Soggiu.