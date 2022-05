Blackout Samp Women: la Roma dilaga al “Tre Fontane”

La Sampdoria Women si arrende a una Roma incontenibile. Allo stadio “Tre Fontane”, un’amara 21.a giornata di Serie A TIMVISION termina 8-0 in favore delle giallorosse: pesante sconfitta per le blucerchiate, che rimangono ferme a quota 28 punti in classifica.

Dominio. Fischio d’inizio e Samp subito pericolosa al 3′ con Berti, che prova una botta dalla distanza: il pallone però termina poco alto. Le padrone di casa si accendono al minuto 7: è bravissima Ortiz su una conclusione dal limite di Serturini, ed è strepitosa, qualche secondo dopo, su un’incornata a botta sicura di Pirone; ma nulla può sul destro ancora di Serturini che all’8′ insacca l’1-0 sotto l’incrocio. E poco più tardi entra nel tabellino di giornata anche Pirone, che in una manciata di minuti – sempre di testa – trafigge per due volte la porta blucerchiata (19′ e 22′). Le doriane non riescono a entrare in partita, la Roma approfitta e domina: al 26′ segna anche Giugliano, che con un tiro dai 25 metri sorprende Ortiz e cala il poker giallorosso. La reazione non arriva: si va negli spogliatoi sotto di quattro reti.

Blackout. Via al secondo tempo, e la squadra di mister Spugna cala subito il pokerissimo: questa volta è Lazaro a raccogliere di testa il cross di Serturini e indirizzare alle spalle di Ortiz il quinto gol di giornata (8′). All’11’ Martínez, subentrata nella ripresa a Bargi, prova a incrociare con il sinistro, la sua conclusione termina però oltre il palo più lontano. Buio pesto, la Roma è troppo forte e affonda: Kollmatz raccoglie il cross di Giugliano e va a segno ancora con una deviazione aerea (27′). Al minuto 42, Roman, da due passi, deve solo accomodare in porta l’assist di Pirone. Prima dello scadere, arriva anche l’8-0 con la rete del capitano giallorosso Bartoli. Nulla da fare: la Samp crolla al “Tre Fontane” di Roma nell’ultima trasferta di campionato. La squadra di mister Cincotta potrà rifarsi il prossimo weekend, al “Garrone” di Bogliasco, nell’ultima sfida della Serie A TIMVISION 2021/22 con l’Hellas Verona.

Roma 8

Sampdoria 0

Reti: p.t. 8′ Serturini, 19′ e 22′ Pirone, 26′ Giugliano; s.t. 4′ Lazaro, 27′ Kollmatz, 42′ Roman, 47′ Bartoli.

Roma (4-3-3): Ceasar (33′ s.t. Ghioc); Bartoli, Kollmatz, Pettenuzzo, Soffia; Andressa (23′ s.t. Mijatovic), Giugliano, Greggi (12′ s.t. Bernauer); Pirone, Lazaro (12′ s.t. Roman), Serturini (23′ s.t. Borini).

A disposizione: Lind, Linari, Pacioni, Bergersen.

Allenatore: Spugna.

Sampdoria (4-3-1-2): Ortiz (43′ s.t. Pescarolo); Rizza , Pisani, Auvinen, Boglioni; Helmvall (1′ s.t. Battelani), Fallico (1′ s.t. Čonč), Berti; Rincón (8′ s.t. Spinelli); Martinovic, Bargi (1′ s.t. Martínez).

A disposizione: Tampieri, Seghir, Lopez, Giordano.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Andreano di Prato.

Assistenti: Lencioni di Lucca e Piazzini di Prato.

Quarto ufficiale: Coppola di Castellammare di Stabia.

Note: recupero 0′ p.t. e 2′ s.t.; terreno di gioco in ottime condizioni.

