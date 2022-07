Seghir, successo con il Botswana: il Marocco vola ai Mondiali 2023

Grande soddisfazione in casa Sampdoria Women. Sabah Seghir, impegnata con la selezione femminile del Marocco nell’African Championship Women, dopo aver superato la fase a gironi come prima classificata del Girone A – con Burkina Faso, Senegal e Uganda -, ha conquistato l’accesso alle semifinali battendo il Botswana 2-1 ai quarti di finale. Vittoria importantissima che permette alla nazionale femminile marocchina non solo di avanzare nella competizione, ma anche di centrare la qualificazione alla FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023.