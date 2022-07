Samp Women: quinto giorno di fatiche a Ronzone

Continua la preparazione estiva della Sampdoria Women in Alta Val di Non. Doppia seduta per le blucerchiate al quinto giorno di ritiro a Ronzone: la squadra, sotto la direzione dello staff di mister Antonio Cincotta, ha eseguito esercizi di forza funzionale con l’ausilio di tools specifici.

Pomeridiano. Nel pomeriggio, dopo una prima fase di riscaldamento, le doriane hanno svolto un allenamento incentrato su esercitazioni tecniche e tattica situazionale. A conclusione, partitella finale a campo ridotto. Nei prossimi giorni Samp ancora al lavoro: manca ormai poco più di un mese al calcio di inizio del nuovo campionato di Serie A Femminile Tim.