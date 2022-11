Women: le convocate di Cincotta per Roma-Sampdoria

Si riparte. Archiviata la sosta dedicata agli impegni delle nazionali, la Sampdoria Women è pronta a tornare in campo. Domani, sabato, al “Tre Fontane” (ore 12.30, diretta TIMVISION), le blucerchiate affronteranno la capolista Roma per la 9.a giornata di Serie A Femminile TIM 2022/23. A margine della rifinitura mattutina, il tecnico Antonio Cincotta ha diramato la lista delle 20 giocatrici convocate per la sfida con le giallorosse. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Fabiano, Odden, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Lazzeri, Oliviero, Pettenuzzo, Pisani, Spinelli.

Centrocampisti: Cuschieri, Fallico, Mailia, Re, Regazzoli, Rincón, Seghir, Taleb.

Attaccanti: Gago.