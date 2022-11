Women: ripresa a Bogliasco in vista di Samp-Sassuolo

La Sampdoria Women si è rimessa in moto. Archiviata la sconfitta con la Roma, le blucerchiate si sono ritrovate a Bogliasco per la ripresa degli allenamenti in vista del prossimo impegno con il Sassuolo, 10.a giornata della Serie A Femminile, in programma domenica tra le mura amiche del “3 Campanili” (ore 12.30).

Singoli. Dopo due giorni di riposo concessi, Antonio Cincotta ha diretto in mattinata la prima seduta settimanale in preparazione alla sfida con le neroverdi (per la quale Sara Baldi resterà squalificata). Lavoro differenziato per Rachel Cuschieri, Elena Pisani e Cecilia Prugna, alle prese con i rispettivi percorsi di recupero. Indisponibili Lineth Cedeño, Dominika Čonč, Kelly Gago, Michela Giordano, Giada Lopez, Vanessa Panzeri, Yoreli Rincón, Valentina Soggiu e Stefania Tarenzi.