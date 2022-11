Women: le convocate di Cincotta per Samp-Sassuolo

Vigilia di campionato per la Sampdoria Women di Antonio Cincotta. Dopo la sconfitta maturata sul campo della capolista Roma, le blucerchiate, domani, domenica, torneranno a calcare il sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco per affrontare il Sassuolo (ore 12.30, diretta su TIMVISION). Per la sfida valida quale 10.a giornata di Serie A Femminile TIM, il tecnico doriano ha convocato 21 ragazze. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Fabiano, Odden, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Lazzeri, Oliviero, Panzeri, Pettenuzzo, Pisani, Spinelli.

Centrocampisti: Cuschieri, Fallico, Mailia, Re, Regazzoli, Rincón, Seghir, Taleb.

Attaccanti: Cedeño.