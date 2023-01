Samp Women ai quarti di Coppa Italia: netto 3-0 al San Marino

Non poteva cominciare meglio il 2023 della Sampdoria Women che sbanca l’”Acquaviva” di San Marino e strappa il pass per i quarti di Coppa Italia. Dopo il successo sul Ravenna, le ragazze di Cincotta si impongono 3-0 sulla San Marino Academy e si aggiudicano il Gruppo A. Dopo un buon avvio delle padrone di casa, la Samp guadagna progressivamente campo fino a stringere all’angolo le avversarie. All’11’ Oliviero dal limite spara a lato, mentre al 15′ Seghir non riesce a calciare dopo un’incomprensione difensiva biancazzurra. A metà frazione le blucerchiate si procurano una ghiotta chance: traversone di Oliviero, errato disimpegno sammarinese e sforbiciata di Tarenzi sulla quale Olivieri si supera deviando la sfera sul palo. Al 27′ gli sforzi sono ripagati: piazzato di Seghir, conclusione di Re respinta da Olivieri, Pisani è ben appostata e di testa fa centro. All’alba della ripresa Seghir dal limite fa tremare la traversa, Re invece impegna di testa Olivieri. Al 19′ Re allarga per Baldi che imbuca all’indirizzo di Seghir la quale da pochi passi non centra il bersaglio. Il raddoppio è maturo e al 24′ Baldi concretizza un suggerimento di Cuschieri archiviando anzitempo la pratica. Al 35′ c’è gioia anche per Re che stacca più in alto di tutte e insacca il definitivo tris.

San Marino Academy 0

Sampdoria 3

Reti: p.t. 27′ Pisani; s.t. 24′ Baldi, 35′ Re.

San Marino Academy (4-3-3): Olivieri; Montalti, Larenza, Gallina, Micciarelli; Bertolotti (20′ s.t. Pirini), Brambilla (35′ s.t. Accornero), Bolognini (20′ Prinzivalli); Menin (14′ s.t. Menin), Barbieri, Baldini (14′ s.t. Tamburini).

A disposizione: Montanari, Amaduzzi, Marengoni.

Allenatore: Domenichetti.

Sampdoria (4-5-1): Fabiano (1′ s.t. Odden); Battistini (1′ s.t. Marenco), Panzeri, Pisani, Oliviero; Seghir, Re, Čonč (14′ s.t. Prugna), Fallico, Baldi (25′ s.t. Cuschieri); Tarenzi (28′ s.t. De Rita).

A disposizione: Brunelli, Taleb, Regazzoli.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Zoppi di Firenze

Assistenti: Di Bernardino e D’Orazio di Teramo

Note: recupero 1’ p.t. e 4’ s.t.; terreno di gioco in sintetico.