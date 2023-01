Women: le convocate di Cincotta per la sfida con l’Inter

Centrato l’obiettivo dei quarti in Coppa Italia, la Sampdoria Women torna a focalizzarsi sul campionato. Domani, sabato, le blucerchiate scenderanno in campo al “Breda” di Sesto San Giovanni per affrontare l’Inter (ore 12.30, diretta TIMVISION). Per la sfida valida quale 13.a giornata di Serie A Femminile TIM, Antonio Cincotta ha convocato 20 ragazze. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Brunelli, Fabiano, Odden.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Oliviero, Panzeri, Pettenuzzo, Pisani.

Centrocampisti: Čonč, Cuschieri, Fallico, Prugna, Re, Regazzoli, Rincón, Seghir.

Attaccanti: Cedeño, Tarenzi.