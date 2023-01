Samp Women al lavoro in palestra in vista dell’Inter

Smaltita la delusione per la sconfitta in campionato con il Milan, la Sampdoria Women, in mattinata, si è ritrovata nella palestra del “Mugnaini” per iniziare a preparare il prossimo impegno con l’Inter, match valido quale andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile e in programma mercoledì al “3 Campanili” di Bogliasco (ore 14.30).

Palestra. Agli ordini di Antonio Cincotta e del suo staff le ragazze hanno svolto una seduta di riequilibrio miofasciale. Lavoro differenziato per Elena Battistini, Siria Mailia e Amanda Tampieri. Indisponibili invece Sara Baldi, Kirvil Odden, Valentina Soggiu e Giorgia Spinelli.