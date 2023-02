Samp Women: ripresa degli allenamenti al “3 Campanili”

Prima seduta settimanale al “3 Campanili” di Bogliasco per la Sampdoria Women. Nonostante la Serie A Femminile sia ferma per via della sosta, le blucerchiate hanno ripreso a correre per farsi trovare pronte alla ripresa.

Singoli. Antonio Cincotta, questa mattina, oltre a Elena Battistini, Agnese Bonfantini, Lineth Cedeño, Dominika Čonč, Rachel Cuschieri e Michela Giordano impegnate con le rispettive nazionali, non ha potuto contare sulle indisponibili Sara Baldi, Kelly Gago, Kirvil Odden, Tecla Pettenuzzo, Elena Pisani, Yoreli Rincón, Valentina Soggiu e Giorgia Spinelli.