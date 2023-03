La Samp Women riprende a Bogliasco in vista del match con il Sassuolo

Ha preso ufficialmente il via la settimana che porterà la Sampdoria Women ad esordire nella Poule Salvezza di Serie A Femminile con il Sassuolo. L’incontro con le neroverdi è in programma sabato 18 marzo al “Ricci” (ore 12.30) e le ragazze di Salvatore Mango, in mattinata, si sono ritrovate al “3 Campanili” di Bogliasco per sostenere la prima seduta di allenamento. Sessioni differenziate per Giada Lopez, Kirvil Odden, Vanessa Panzeri, Elena Pisani, Cecilia Prugna, Yoreli Rincón e Valentina Soggiu. Indisponibili Lineth Cedeño, Bianca Fallico e Tecla Pettenuzzo.